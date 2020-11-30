В Україні спрогнозували 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня в грудні
Найближчим часом відсоток летальності від інфекції становитиме до 1,75
Фахівці кажуть, що коефіцієнт адаптації людей до хвороби повільно покращується
Водночас вказують на недодіагностику в країні заражень коронавірусом
В Україні найближчого тижня захворюваність на коронавірус сягне 20 тисяч нових випадків щодоби. Водночас кількість смертей від цієї недуги зменшиться.
Так поширення інфекції напередодні можливого локдауну в країні змоделювали науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб. Прогноз опубліковано на сайті відомства.
Згідно з розрахунками, на тлі можливих двох десятків тисяч хворих на COVID-19 за добу в першій половині грудня відсоток летальності від інфекції становитиме до 1,75.
"Це майже вдвічі нижче за рівень цього показника у весняно-літній період. Адже розрахований коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні (відношення кількості людей, які померли за добу, до суми кількості померлих осіб і тих, які одужали за цю добу) повільно покращується", – запевняють науковці.
Вони встановили сильний кореляційний зв’язок між кількістю виявлених інфікувань новим вірусом і зареєстрованих захворювань на грип та ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). За їхніми словами, це свідчить про недодіагностику в Україні заражень коронавірусом із легкими та середньої важкості формами.
"Кореляційний зв’язок із коефіцієнтом 0,99 є також між кількістю випадків із клінічним діагнозом "пневмонія" та кількістю зареєстрованих випадків COVID-19 упродовж однакового періоду спостереження. Це є ознакою того, що більшість випадків пневмонії пов’язані безпосередньо з COVID-19", – підсумували українські вчені.
Додамо, що під час своїх розрахунків вони виконали прогнозне моделювання з використанням технічного аналізу даних, методу подібності в математичному моделюванні, рекурентної нейронної мережі з довгою короткостроковою пам’яттю типу LSTM і нейронної мережі Back Propagation (BPNN).
Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. З них 9946 було виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 12 327 осіб, а 345 149 пацієнтів повністю побороли хворобу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
напередодні глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький висловив переконання, що в Україні справді потрібно запроваджувати локдаун щонайменше на три тижні. За його словами, сигналом для посилення обмежень можуть стати 20 тисяч заражень щодня.
Зі свого боку глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в країні з імовірністю 90% буде введено "інтелектуальний" локдаун.
Він пояснив, що такий карантин нібито має бути скоректовано до реалій ситуації з коронавірусом у кожному регіоні. Натомість українців розсмішила така ідея від влади.