В Україні скоротять термін служби в армії: міністр порадував призовників

В Україні мають намір скоротити термін військової служби, та покращити умови для контрактників.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що на даний момент в Україні всього 10% військових строковиків, які не виконують бойові завдання в зоні ООС на Донбасі.

"У тому вигляді, в якому термінова служба зараз, вона не повинна залишатися, тому що це не працює. По-перше, це дуже корупційна історія, коли люди платять гроші, щоб їх не призивали. Це породжує погоню за формальними цифрами, і ми всі знаємо випадки, коли шукають призовників, де тільки можна", – пояснив міністр.

Загороднюк повідомив, що в планах зменшувати термін служби в армії, але при цьому підвищиться якість навчання.

"Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС ... Ще існує інший момент. Для багатьох молодих людей, у яких немає шансів вступити до вищого навчального закладу за різними причинами, це може бути одним з небагатьох шансів отримати шлях у житті, в військову службу, з потенційною офіцерською службою. Ло речі, в західних країнах саме так це і працює", – уточнив він.

Призов до армії

Глава Міноборони додав, що термін в півтора року буде скорочено, але поки рано говорити на скільки.

"У нас є більш-менш розуміння, за скільки можна навчити і скільки він (призовник) повинен служити в бойовій частині для того, щоб він прослужив і в той же час ми його навчили", – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку. Тепер на строкову службу в армію будуть забирати з 18 років, а не з 20, як було раніше.

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