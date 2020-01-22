Головна Новини
22 січня • оновлено в 16:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні скоротять термін служби в армії: міністр порадував призовників

1.8т
Читати матеріал російською

В Україні мають намір скоротити термін військової служби, та покращити умови для контрактників.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

Він зазначив, що на даний момент в Україні всього 10% військових строковиків, які не виконують бойові завдання в зоні ООС на Донбасі.

Новини
В Україні завершився осінній призов: скільки хлопців вступили до ЗСУ

"У тому вигляді, в якому термінова служба зараз, вона не повинна залишатися, тому що це не працює. По-перше, це дуже корупційна історія, коли люди платять гроші, щоб їх не призивали. Це породжує погоню за формальними цифрами, і ми всі знаємо випадки, коли шукають призовників, де тільки можна", – пояснив міністр.

Загороднюк повідомив, що в планах зменшувати термін служби в армії, але при цьому підвищиться якість навчання.

"Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС ... Ще існує інший момент. Для багатьох молодих людей, у яких немає шансів вступити до вищого навчального закладу за різними причинами, це може бути одним з небагатьох шансів отримати шлях у житті, в військову службу, з потенційною офіцерською службою. Ло речі, в західних країнах саме так це і працює", – уточнив він.

Призов до армії

Призов до армії

Глава Міноборони додав, що термін в півтора року буде скорочено, але поки рано говорити на скільки.

"У нас є більш-менш розуміння, за скільки можна навчити і скільки він (призовник) повинен служити в бойовій частині для того, щоб він прослужив і в той же час ми його навчили", – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ про зниження призовного віку. Тепер на строкову службу в армію будуть забирати з 18 років, а не з 20, як було раніше.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
призов облава на призовників Міністерство оборони України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
12
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Мне 54 года,для меня 3 года контракта это много,на год я бы подписался,мочить эту сруцкую нечисть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги