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18 березня • оновлено в 14:19
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В Україні скасували призов до армії через коронавірус: деталі

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На час дії загальнонаціонального карантину задля недопущення поширення коронавірусу, в Україні тимчасово скасували призов громадян до армії.

Відповідне розпорядження видав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинять заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Так триватиме до окремого розпорядження.

На час дії карантину військкомати призупинили окремі заходи призову на строкову військову службу

На час дії карантину військкомати призупинили окремі заходи призову на строкову військову службу

"Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи", – йдеться в повідомленні.

Водночас головам призовних комісій рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зазначалося, що обов'язкового призову на строкову службу в ЗСУ з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть піти в армію лише з письмовою заявою.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
призов Збройні сили України
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