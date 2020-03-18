В Україні скасували призов до армії через коронавірус: деталі

На час дії загальнонаціонального карантину задля недопущення поширення коронавірусу, в Україні тимчасово скасували призов громадян до армії.

Відповідне розпорядження видав командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинять заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів. Так триватиме до окремого розпорядження.

На час дії карантину військкомати призупинили окремі заходи призову на строкову військову службу

"Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи", – йдеться в повідомленні.

Водночас головам призовних комісій рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зазначалося, що обов'язкового призову на строкову службу в ЗСУ з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть піти в армію лише з письмовою заявою.

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