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В Україні різко зміниться погода: з'явився прогноз на тиждень

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В Україні очікуються небувалі дощі з грозами, а також невелике похолодання.

Як зазначає Український гідрометцентр, країну накриє грозовий північно-західний фронт. У понеділок, 17 червня, грози накриють західну Україну, а також північні області. На заході температура знизиться на 5-6 градусів – до + 24-26. У центрі всього на пару градусів. У вівторок холодна погода добереться вже і до центру України.

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Коли спаде спека в Україні: синоптик дав невтішний прогноз

Хмарно буде і на півдні і сході країни. Температура повітря на заході, півночі та в центрі України знизиться до + 24-28 градусів.

Україну накриють дощі

Україну накриють дощі

Погода нормалізується вже до 20 червня. Середня температура очікується в радіусі 28-31 градуси вище нуля. При цьому на заході, півночі та центрі країни знову будуть дощі. У п'ятницю, 21 червня, грозовий фронт перейде вже на східну Україну. Висока температура збережеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар дав українцям поради, як пережити пекельну спеку.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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