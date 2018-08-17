В Україні стануть жорсткішими правила перевезень

Міністерство інфраструктури розробило проект, згідно з яким в Україні будуть введені нові заборони, що стосуються перевезення пасажирів, а також орієнтовані на підвищення рівня безпеки.

"Передбачаються такі зміни: з 1 січня 2019 року забороняється використання транспортних засобів для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більш ніж 9 (з місцем водія включно), які не обладнані тахографами", – розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу 17 серпня, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, за словами Омеляна, винятком із цього правила будуть транспортні засоби, які використовуються для регулярних перевезень пасажирів на маршрутах, протяжність яких не перевищує 50 км та з максимально дозволеною швидкістю 40 км/год.

Тахограф - це контрольний пристрій, що встановлюється на борту автотранспортних засобів, для реєстрації швидкості, режиму роботи, відпочинку водіїв та інших членів екіпажу.

Паски безпеки й переобладнання автобусів

Також з 1 січня 2021 року пропонується заборонити використання транспортних засобів, не обладнаних пасками безпеки, для перевезення пасажирів, за винятком транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах.

Із січня 2020 року міністерство пропонує заборонити використання автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, для здійснення пасажирських перевезень.

Виняток зроблять для переобладнаних автобусів категорії М2 за конструкцією, передбаченою виключно для перевезення сидячих пасажирів на нерегулярних маршрутах протяжністю до 80 км за наявності сертифікату відповідності колісного транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше в Україні ухвалили важливе рішення щодо вантажних перевезень. Планується ввести автоматичну систему зважування під час руху під назвою Weight-in-Motion, яка зможе визначати серед потоку перевантажені машини.