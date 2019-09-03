В Україні різко похолодає: синоптик уточнила прогноз погоди

В Україну в середу, 4 вересня, прийде відчутне похолодання. Так, на північ, захід і в центральні області до Одеської прорветься смуга низької температури повітря.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, вдень очікується +17... +24 градуси, місцями температура опуститься ще нижче.

"На сході, південному сході, а також у Дніпропетровській області ще буде сухо і спекотно, +26... +32 градуси", – додала синоптик.

За словами Діденко, похолодання принесе атмосферний фронт. Він спричинить дощі на Правобережжі.

"У Києві 4 вересня погода зміниться: пройде дощ і похолодає до +20 градусів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. До речі, такий метеоскачок може трохи стукнути по голові й судинах, не лякайтеся – це все погода. Надалі температура повітря вирівняється", – підкреслила Діденко.

Вона зазначила, що холоди ще не наступають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році вересень буде порівняно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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