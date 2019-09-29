В Україні різко погіршиться погода: оголошено штормове попередження

У західних областях України в понеділок, 30 вересня, погіршаться погодні умови.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Синоптики оголосили штормове попередження.

Так, на заході пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат прогнозуються більш сильні пориви, до 25-30 м/с.

Крім того, з 29 вересня до 2 жовтня у південній частині країни, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ілюстрація sobaka.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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