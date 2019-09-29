В Україні різко погіршиться погода: оголошено штормове попередження

У західних областях України в понеділок, 30 вересня, погіршаться погодні умови.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Синоптики оголосили штормове попередження.
Так, на заході пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат прогнозуються більш сильні пориви, до 25-30 м/с.
Крім того, з 29 вересня до 2 жовтня у південній частині країни, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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sobaka.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше з'явився детальний прогноз по Україні на жовтень. Відомо, що рясні дощі не передбачаються, а в першій половині місяця втримаються сонячні дні.
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Осінь у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
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Водночас британські метеорологи попередили, що зима в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.
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