В Україні – рекорд із COVID-19: "пронесло" тільки дві області

У регіонах України різко підскочила кількість нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

Згідно з даними сайту РНБО, тільки в двох областях зафіксовано менше ніж 100 випадків за добу – в Кіровоградській (44) та Запорізькій (97).

Водночас найбільше випадків коронавірусу виявили в Києві – 598, Одеській області – 506, Харківській – 472 і Дніпропетровській – 464 випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 жовтня в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.