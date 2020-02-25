В Україні раптово потеплішає до +14: синоптикиня дала несподіваний прогноз

У середу, 26 лютого, в Україні очікується різке потепління. Температура повітря на заході і півдні країни прогріється до +14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. В інших областях температура підніметься до +12 градусів.

Новини В Україні вперше за 120 років кардинально зміниться клімат

"Трохи свіжіше буде на Харківщині, Сумщині та, що незвично, на Закарпатті, +4...+7 градусів. Вітер з поривами до 15-20 м/с, тобто, штормовими, буде завивати в східних областях, на півдні, в Дніпропетровській, Черкаській областях та Полтавщині. На решті території південно-західний вітер обіцяє бути помірним", – уточнила Діденко.

Погода в Україні Ілюстрація

За її словами, дощі пройдуть в західній частині, в Карпатах з мокрим снігом. Місцями невеликі – можливі в північній частині.

"Однак переважна більшість території України буде належати сухій погоді. У Києві 26-го лютого буде хмарно, без істотних опадів, хіба що в окремих районах невеликий дощ. Вітер південно-західний, помірний. Температура повітря вночі +2...+5 градусів, завтра вдень потеплішає до +8...+10 градусів", – зазначила синоптикиня.

Як повідомлялося OBOZREVATEL, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Дощів, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, очікувати не варто. Це пов'язано не в останню чергу з тим, що за класифікацією календаря Брюсова настав рік Місяця.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram