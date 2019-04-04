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В Україні раптово помер відомий журналіст: що трапилося

7.4тЧитати матеріал російською

У четвер, 4 березня, помер відомий український журналіст, регіональний редактор телеканалу "112 Україна" Тарас Москалюк.

У мережі повідомили, що причиною раптової смерті стала паразитарна пневмонія.

Дата кремація попередньо призначена на суботу, 6 квітня. Журналіста проведуть в останню путь на Байковій, 16.

На його сторінці в Facebook друзі і колеги, для яких трагічна новина стала ударом, залишили співчуття і спогади.

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Тарас Москалюк

Тарас Москалюк

Скріншот

"Видно було, що він хворіє, але він посміхався, жартував. Як завжди. Потім дізналися, що він у лікарні. Він приходив в офіс буквально кілька днів тому. Я його ще обійняти встигла", – з гіркотою написала журналістка "112 Україна" Оксана Зінківська, повідомивши, що незабаром будуть надані реквізити для матеріальної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня, в лікарні помер відомий український журналіст, заступник керівника відділу економічних новин УНІАН Микола Бабич.

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Місце
Україна
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