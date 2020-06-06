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6 червня • оновлено в 12:32
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В Україні пропонують за $10 тисяч "купити" здорових дітей-сиріт: спливли подробиці

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В Україні вимагають хабарі за всиновлення здорових дітей-сиріт.

Як розповіла "ВВС Україна" жінка, яка три роки тому всиновила дівчинку, в її місті "вартість" таких дітей – від $3 до $10 тисяч.

"На етапі усиновлення є багато корупційних моментів. Деяким батькам пропонують… купити "здорову дитину-сироту", – пише видання.

В Україні вимагають гроші за всиновлення здорових дітей-сиріт

В Україні вимагають гроші за всиновлення здорових дітей-сиріт

За словами жінки, у всіх державних органах усиновлювачі стикаються з проблемами.

Вона зазначила, що документи замість одного дня у деяких випадках роблять тиждень. Суди також не поспішають розглядати справи про усиновлення – такі справи йдуть останніми.

"Найголовніша проблема в тому, що соціальні служби беруть на себе роль радше посередницьку й бюрократичну, роль контролю і менторства. І натомість – ігнорують функції з підготовки та супроводу сім'ї після усиновлення", – додала співрозрозмовниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня 2019 року в Україні ухвалено постанову Кабінету міністрів щодо нових правил усиновлення дітей. Тепер всі українці, які бажають усиновити дитину, повинні пройти спеціальну підготовку.

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Місце
Україна
Теги
корупція діти
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