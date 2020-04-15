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16 квітня • оновлено в 01:07
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В Україні прирівняли е-паспорти від додатку "Дія" до паперових: що потрібно знати

1.1т
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Уряд України схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації в Facebook. Зараз понад 17 тисяч українців тестують е-паспорти, скоро вони будуть доступні кожному в мобільному додатку "Дія".

"Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-карти і виписки з неї. Якщо у вас немає ID-карти, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само запевняє вашу особистість. Він надає такі ж права і можливості, як і паперовий, що діє всередині країни", – йдеться у повідомленні.

"В умовах карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція. А також на пошті, при отриманні посилок, листів і при придбанні алкоголю або тютюну для підтвердження досягнення повноліття", – відзначили в міністерстві.

Після карантину використовувати е-паспорти також буде можна під час поїздок залізничним або повітряним транспортом, медичного обслуговування та банківських операцій, при отриманні адміністративних послуг.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство цифрової трансформації 6 лютого представило свій мобільний додаток "Дія", яке дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Тег
паспорт
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