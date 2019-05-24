В Україні прийняли новий правопис: як змінилися правила

Кабінет Міністрів схвалив новий Український правопис, який протягом 4 років розробляла Українська національна комісія з питань правопису.
Відповідна постанова від 22 травня, яка з'явилося на сайті уряду, була ухвалена з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.
Так, документ пропонує чимало змін, одні з яких – варіативні, а інші – остаточні.
Правопис
newsmakers.com.ua
Що змінилося:
Іменники третьої відміни, які закінчуються на -ть з попереднім приголосним, а також іменники кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини мають закінчення -і або -и: безкрайності - безкрайности, меншості - меншости, свіжості - свіжости.
Всі слова з пів у розумінні половини пишуться окремо: пів віку, пів дороги, пів яблука.
Буква g в антропонімах тепер передається через ґ, а h через г. Вживаються два варіанти: Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер, Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер.
У словах грецького походження th у переважній більшості випадків передається літерою т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопілі.
Там, де під впливом російської мови цей звук позначений буквою ф, пропонується два варіанти: анафема-анатема, діфірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота.
Із метою уникнення подвійного йотування тепер пишеться фоє, Гоя, Мая замість фойє, Гойя, Майя.
Слово проект змінилося на проєкт.
Затверджено правила утворення фемінітівів: з'явилися слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.
Звернення Ігоре! замінили на Ігорю!
Слово священик тепер слід писати з двома літерами н – священник.
Із повним текстом правопису можна ознайомитися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року Українська Нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.
Також Кабмін публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися в 2012 році.
Крім того, в ексклюзивному опитуванні від OBOZREVATEL, українці висловили свою думку про новий правопис.
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