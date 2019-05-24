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В Україні прийняли новий правопис: як змінилися правила

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Кабінет Міністрів схвалив новий Український правопис, який протягом 4 років розробляла Українська національна комісія з питань правопису.

Відповідна постанова від 22 травня, яка з'явилося на сайті уряду, була ухвалена з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання орфографічних норм.

Так, документ пропонує чимало змін, одні з яких – варіативні, а інші – остаточні.

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Правопис

Правопис

newsmakers.com.ua

Що змінилося:

  • Іменники третьої відміни, які закінчуються на -ть з попереднім приголосним, а також іменники кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини мають закінчення -і або -и: безкрайності - безкрайности, меншості - меншости, свіжості - свіжости.

  • Всі слова з пів у розумінні половини пишуться окремо: пів віку, пів дороги, пів яблука.

  • Буква g в антропонімах тепер передається через ґ, а h через г. Вживаються два варіанти: Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер, Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер.

  • У словах грецького походження th у переважній більшості випадків передається літерою т: антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей, Текля, Тесей, Бористен, Термопілі.

  • Там, де під впливом російської мови цей звук позначений буквою ф, пропонується два варіанти: анафема-анатема, діфірамб-дитирамб, ефір-етер, кафедра-катедра, міф-міт, Афіни-Атени, Голгофа-Голгота.

  • Із метою уникнення подвійного йотування тепер пишеться фоє, Гоя, Мая замість фойє, Гойя, Майя.

  • Слово проект змінилося на проєкт.

  • Затверджено правила утворення фемінітівів: з'явилися слова авторка, дизайнерка, директорка, редакторка.

  • Звернення Ігоре! замінили на Ігорю!

  • Слово священик тепер слід писати з двома літерами нсвященник.

Із повним текстом правопису можна ознайомитися тут.

В Україні прийняли новий правопис: як змінилися правила

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року Українська Нацкомісія з питань правопису висунула на обговорення громадськості проект нової редакції Українського правопису.

Також Кабмін публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни в нього вносилися в 2012 році.

Крім того, в ексклюзивному опитуванні від OBOZREVATEL, українці висловили свою думку про новий правопис.

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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Четыре года 200 человек получали зарплату за то, что в итоге сделали мову ещё более уродливой. А, чтобы отбить капиталовложения, всех кто будет писать и говорить не по новым правилам , прийдется штрафовать на крупные суммы))) Зиг-Хай... , простите, Слава Уркайине!... Или как там теперь пишется.
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