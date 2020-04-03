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3 квітня • оновлено в 18:24
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В Україні попрощалися із загиблими на фронті героями. Фото

1.1т
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В Україні попрощалися в двома загиблими на Донбасі військовослужбовцями – командиром взводу 10-ї окремої штурмової бригади Олександром Маланчуком і командиром взводу 57-ї окремої механізованої бригади Володимиром Мовчанюком.

Володимира Мовчанюка 1983 року народження поховали 2 квітня в селі Андрушівка Вінницькій області. відповідні фотографії опублікував в Twitter користувач під ніком aphareus (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Володимир Мовчанюка

Володимир Мовчанюка

twitter.com/aphareus

Похорон Володимира Мовчанюка

Похорон Володимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

Відзначається, що він загинув 30 березня в районі Невельського Донецької області. У бійця залишилися батьки і брат-учасник АТО.

Похорон Володимира Мовчанюка

Похорон Володимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

Похорон Володимира Мовчанюка

Похорон Володимира Мовчанюка

twitter.com/aphareus

У п'ятницю, 3 березня, в Чернівцях попрощалися з 23-річним Олександром Маланчуком, загиблого 31 березня під час боїв біля Гнутове Донецької області, пише "Шпальта".

Олександр Маланчук

Олександр Маланчук

suspilne.media

Прощання відбулася на Центральній площі міста в присутності представників місцевої влади, військових, волонтерів та рідних загиблого.

Прощання з Олександром Маланчуком

Прощання з Олександром Маланчуком

suspilne.media

Поховають Маланчука на міському Центральному кладовищі. Його тіло привезли на батьківщину 2 квітня. В цей день на Буковині було оголошено жалобу.

Тіло Олександра Маланчука привезли 2 квітня

Тіло Олександра Маланчука привезли 2 квітня

vikna.if.ua

"Він – генофонд нації. Своє життя вирішив присвятити захисту Батьківщини. Так склалося, що віддав найцінніше. Він би не десь в тилу, не нив, що хоче додому. Він мовчки і сміливо виконував свою роботу. Ця втрата дуже болюча. Чи не пробачимо!" – розповів "Суспільному" начальник групи цивільно-військового співробітництва 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади В'ячеслав Скоряк.

Прощання з Олександром Маланчуком

Прощання з Олександром Маланчуком

shpalta.media

Як повідомляв OBOZREVATEL,1 квітня троє українських військових ЗСУ отримали поранення в результаті 15 обстрілів окупаційних військ РФ на Донбасі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Б**ях**р Гиперлуп Омельянович
Простите, ещё как простите! Ещё на могилы убийц детей Донбасса будете приходить и плевать на них, вопить России-слава и Путин наш президент! Таких перевертышей история никогда не знала!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вечная Память Героям! Смерть рашистским оккупантам и их пособникам!
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Джонсон Саймон Ф счего ты взял что они герои им кто то присвоил? Или самозванцы?Это очень высокое звание заслужить надо ,
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Обманули селюков вместо труселей кржевных ,гроб кружевной.
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