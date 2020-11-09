В Україні похолодає: з'явився прогноз погоди на вівторок

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,0 т.

  • В цілому по країні буде сухо, сонячно

  • Температура повітря опуститься до 0

  • Вдень повітря прогріється максимум до 12 тепла

У вівторок в Україні буде сухо

Погода в Україні у вівторок, 10 листопада, буде переважною сухий і хмарної.

За даними Українського гідрометцентру, по країні трохи похолодає.

Опадів в Україні синоптики не прогнозують, а вітер буде змінних напрямків 3-8 м / с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 тепла, вдень + 4 + 9.

На Закарпатті до 12 тепла, на півдні вдень від 7 до 12 градусів, вночі + 3 + 8.

У Києві 10 листопада також сухо, вночі 3-5 градуси, вдень від 7 до 9 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL , синоптик Наталія Діденко спрогнозував надалі зниження температури в Україні.

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