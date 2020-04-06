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6 квітня • оновлено в 08:59
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В Україні почався жорсткий етап карантину: що заборонено з 6 квітня

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В України з 6 квітня набуває чинності низка новацій від Кабміну, які посилюють карантинні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов’язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Повний список обмежувальних заходів, які діятимуть аж до закінчення карантину – попередньо це 24 квітня, – уряд роз’яснив у постанові №255 від 2 квітня. Розповімо докладніше про те, що потрібно знати українцям і як поводитися в цей час.

Головні заборони:

  • перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маска, респіратор, зокрема, й виготовлені самостійно);

  • переміщення по вулиці групою більше 2-х осіб, за винятком супроводу дітей або службової необхідності;

  • особам до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу батьків, опікунів або повнолітніх родичів;

  • перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

  • відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон, за винятком необхідності вигулу домашніх тварин однією людиною;

  • відвідування установ паліативної допомоги, органів соцзахисту населення;

  • відвідування навчальних закладів;

  • проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

В Україні з 6 квітня почався жорсткий етап карантину

В Україні з 6 квітня почався жорсткий етап карантину

Де українці зобов'язані перебувати в масках із 6 квітня

Насамперед зауважимо: в постанові уряду зазначено, що в усіх громадських місцях необхідно бути в масці чи респіраторі.

А громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, зокрема за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи тощо).

Щоправда, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до них також належать:

  • зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

  • церкви та 50-метрова зона навколо них;

  • заклади торгівлі закритого й відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки;

  • кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Уряд підкреслив, що обов’язковий масковий режим запроваджується заради безпеки всіх українців. Адже, враховуючи темпи поширення коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані.

В Україні почався жорсткий етап карантину: що заборонено з 6 квітня

Хто має перебувати на самоізоляції: перелік осіб

Кабмін визначив коло громадян, які мають дотримуватися умов ізоляції під час карантину, у зв'язку з підвищеною небезпекою поширення коронавірусу.

На самоізоляції необхідно перебувати контактним особам людини з підтвердженим діагнозом COVID-19; особам з підозрою на коронавірус, або інфікованим із легкою формою захворювання, які не потребують госпіталізації.

Також уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім пенсіонерам старшим за 60 років, крім осіб, які беруть участь у запобіганні епідемії або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Громадяни, які потребують самоізоляції, повинні надати контактні дані, інформацію про місце перебування і повідомити про можливість надання догляду за ними на період ізоляції.

Всі ці відомості вносяться до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Дані можна надати й самостійно через спеціальний мобільний додаток.

Особам, які заявили про неможливість забезпечення турботи про них на період самоізоляції, дозволяється відвідування магазинів і аптек, які розташовані на відстані не більше 2 км, за умови використання засобів індивідуального захисту.

Згідно з постановою Кабміну, одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на самоізоляції, має бути наданий необхідний супровід від органів соцзахисту.

В Україні почався жорсткий етап карантину: що заборонено з 6 квітня

Обов'язкова обсервація для тих, хто прибуває в Україну

Всі громадяни, які повертаються з-за кордону (зокрема, з ОРДЛО та Криму) зобов'язані пройти обсервацію протягом 2-х тижнів у місці, визначеному органами влади.

Крім того, обсервації підлягають особи, які двічі порушили умови самоізоляції.

Вимога про необхідність обсервації не поширюється на дипломатів, представників міжнародних організацій, водіїв вантажних авто, членів авіаційних і морських екіпажів, в разі відсутності у них підозри на інфікування COVID-19.

За недотримання режимів обсервації і самоізоляції передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або кримінальна відповідальність.

Обмеження для транспорту

Перевезення в громадському транспорті під час карантину будуть здійснюватися для працівників медичних установ, закладів торгівлі, аптек, співробітників підприємств критичної інфраструктури, важливих держустанов.

Кількість пасажирів у салоні транспорту не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, водночас усі мають бути в масках.

Також із 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду і виїзду на територію областей із установкою пропускних пунктів. На них проводитиметься температурний скринінг усіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.

На час карантину зберігається заборона на роботу метрополітенів, залізничні перевезення, міжміське автобусне сполучення.

В Україні почався жорсткий етап карантину: що заборонено з 6 квітня

Робота закладів торгівлі та послуг

В Україні продовжує діяти обмеження на роботу розважальних і торговельних центрів, фітнес-клубів, салонів краси, масажу, перукарень, культурних закладів, кінотеатрів.

Ресторани, бари, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати без прийому відвідувачів. Допускається організація адресної доставки продукції при наявності у всіх співробітників засобів індивідуального захисту і дотримання протиепідемічних заходів.

Дозволяється здійснення торгівлі наступними категоріями товарів: продукти, засоби гігієни, паливо, ліки та медичне обладнання, корми та препарати для тварин, сільгосптехніка, насіння, пестициди, засоби зв'язку, ноутбуки, планшети.

Водночас заклади мають дотримуватися умов про перебування 1 людини на площі 10 кв. м, персонал і всі відвідувачі мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Під час карантину також продовжують працювати фінансові установи, заклади медичної практики, ветлікарні, заправки, СТО, поштові служби, сервісні служби з підключення телефонного та інтернет-зв'язку, майстерні з ремонту комп'ютерної та побутової техніки, телефонів. Обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів та наявність засобів індивідуального захисту у співробітників і відвідувачів цих закладів.

За порушення правил карантину передбачено штраф

За порушення правил карантину передбачено штраф

Яка відповідальність за порушення правил карантину

За порушення правил карантину, зокрема похід у парк чи відсутність маски, – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

Додамо також, що контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що карантин – це не канікули, а за його порушення загрожує покарання.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України карантин штрафы
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