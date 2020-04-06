В Україні почався жорсткий етап карантину: що заборонено з 6 квітня

В України з 6 квітня набуває чинності низка новацій від Кабміну, які посилюють карантинні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов’язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Повний список обмежувальних заходів, які діятимуть аж до закінчення карантину – попередньо це 24 квітня, – уряд роз’яснив у постанові №255 від 2 квітня. Розповімо докладніше про те, що потрібно знати українцям і як поводитися в цей час.

Головні заборони:

перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту (маска, респіратор, зокрема, й виготовлені самостійно);

переміщення по вулиці групою більше 2-х осіб, за винятком супроводу дітей або службової необхідності;

особам до 14 років заборонено перебувати в громадських місцях без супроводу батьків, опікунів або повнолітніх родичів;

перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових, прибережних зон, за винятком необхідності вигулу домашніх тварин однією людиною;

відвідування установ паліативної допомоги, органів соцзахисту населення;

відвідування навчальних закладів;

проведення будь-яких масових заходів (культурних, спортивних, релігійних, громадських), за винятком заходів для забезпечення роботи органів влади.

В Україні з 6 квітня почався жорсткий етап карантину

Де українці зобов'язані перебувати в масках із 6 квітня

Насамперед зауважимо: в постанові уряду зазначено, що в усіх громадських місцях необхідно бути в масці чи респіраторі.

А громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, зокрема за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи тощо).

Щоправда, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до них також належать:

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

церкви та 50-метрова зона навколо них;

заклади торгівлі закритого й відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки;

кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Уряд підкреслив, що обов’язковий масковий режим запроваджується заради безпеки всіх українців. Адже, враховуючи темпи поширення коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані.

Хто має перебувати на самоізоляції: перелік осіб

Кабмін визначив коло громадян, які мають дотримуватися умов ізоляції під час карантину, у зв'язку з підвищеною небезпекою поширення коронавірусу.

На самоізоляції необхідно перебувати контактним особам людини з підтвердженим діагнозом COVID-19; особам з підозрою на коронавірус, або інфікованим із легкою формою захворювання, які не потребують госпіталізації.

Також уряд наказав дотримуватися режиму самоізоляції всім пенсіонерам старшим за 60 років, крім осіб, які беруть участь у запобіганні епідемії або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Громадяни, які потребують самоізоляції, повинні надати контактні дані, інформацію про місце перебування і повідомити про можливість надання догляду за ними на період ізоляції.

Всі ці відомості вносяться до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Дані можна надати й самостійно через спеціальний мобільний додаток.

Особам, які заявили про неможливість забезпечення турботи про них на період самоізоляції, дозволяється відвідування магазинів і аптек, які розташовані на відстані не більше 2 км, за умови використання засобів індивідуального захисту.

Згідно з постановою Кабміну, одиноким громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на самоізоляції, має бути наданий необхідний супровід від органів соцзахисту.

Обов'язкова обсервація для тих, хто прибуває в Україну

Всі громадяни, які повертаються з-за кордону (зокрема, з ОРДЛО та Криму) зобов'язані пройти обсервацію протягом 2-х тижнів у місці, визначеному органами влади.

Крім того, обсервації підлягають особи, які двічі порушили умови самоізоляції.

Вимога про необхідність обсервації не поширюється на дипломатів, представників міжнародних організацій, водіїв вантажних авто, членів авіаційних і морських екіпажів, в разі відсутності у них підозри на інфікування COVID-19.

За недотримання режимів обсервації і самоізоляції передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або кримінальна відповідальність.

Обмеження для транспорту

Перевезення в громадському транспорті під час карантину будуть здійснюватися для працівників медичних установ, закладів торгівлі, аптек, співробітників підприємств критичної інфраструктури, важливих держустанов.

Кількість пасажирів у салоні транспорту не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, водночас усі мають бути в масках.

Також із 6 квітня Кабмін ухвалив ввести особливий режим в'їзду і виїзду на територію областей із установкою пропускних пунктів. На них проводитиметься температурний скринінг усіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, місцеві органи влади наділяються повноваженнями обмежувати сполучення між областями.

На час карантину зберігається заборона на роботу метрополітенів, залізничні перевезення, міжміське автобусне сполучення.

Робота закладів торгівлі та послуг

В Україні продовжує діяти обмеження на роботу розважальних і торговельних центрів, фітнес-клубів, салонів краси, масажу, перукарень, культурних закладів, кінотеатрів.

Ресторани, бари, кафе та інші заклади громадського харчування можуть працювати без прийому відвідувачів. Допускається організація адресної доставки продукції при наявності у всіх співробітників засобів індивідуального захисту і дотримання протиепідемічних заходів.

Дозволяється здійснення торгівлі наступними категоріями товарів: продукти, засоби гігієни, паливо, ліки та медичне обладнання, корми та препарати для тварин, сільгосптехніка, насіння, пестициди, засоби зв'язку, ноутбуки, планшети.

Водночас заклади мають дотримуватися умов про перебування 1 людини на площі 10 кв. м, персонал і всі відвідувачі мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Під час карантину також продовжують працювати фінансові установи, заклади медичної практики, ветлікарні, заправки, СТО, поштові служби, сервісні служби з підключення телефонного та інтернет-зв'язку, майстерні з ремонту комп'ютерної та побутової техніки, телефонів. Обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів та наявність засобів індивідуального захисту у співробітників і відвідувачів цих закладів.

За порушення правил карантину передбачено штраф

Яка відповідальність за порушення правил карантину

За порушення правил карантину, зокрема похід у парк чи відсутність маски, – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

Додамо також, що контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що карантин – це не канікули, а за його порушення загрожує покарання.

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