В Україні почався продаж авіаквитків на кінець травня: чи полетять літаки і які ризики

Міжнародне авіасполучення в Україні не буде відновлено з 23 травня.

Про це OBOZREVATEL повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України, коментуючи відкриття бронювання авіаквитків деякими авіакомпаніями з України до інших країн світу.

"Для того щоб говорити про конкретну дату, має бути відповідне рішення уряду. Наразі воно тільки обговорюється та готується. Тому поки що офіційно підтвердити відкриття міжнародного авіасполучення з 23 травня ми не можемо", – повідомили у відомстві.

Там також зазначили, що наразі не рекомендують купляти авіаквитки до офіційного дозволу на відкриття авіасполучення від Кабміну.

Ситуацію з продажем квитків авіакомпанією МАУ для OBOZREVATEL пояснила директор з комунікацій компанії Євгенія Сацька: "Ми продаж авіаквитків не закривали, у нас на термін після закінчення карантину ніяких юридичних підстав, щоб не продавати квитки, немає. Тому продаж не зупинявся ні на хвилину, просто квитки продаються на дату після офіційного закінчення карантину нині. Якщо Кабмін ухвалить рішення про продовження карантину, МАУ відсуне термін продажу квитків на зазначену дату".

Що стосується повернення грошей за придбані квитки, в разі продовження обмежень, за словами Сацької, в авіакомпанії такої опції немає. Однак є можливість безкоштовно перенести дату вильоту на більш пізній термін або оформити промокод і отримати додатково 25% знижку до цього квитка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, внутрішнє авіасполучення в Україні може відновитися вже влітку. А регулярні польоти за кордон можуть розпочатися з вересня, але за умови, що у світі не трапиться нової хвилі коронавірусу.

Водночас Єврокомісія рекомендувала державам, що входять до Шенгенської зони, підтримувати закритими внутрішні кордони щонайменше до 15 червня через пандемію коронавірусу.

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