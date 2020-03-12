В Україні почався карантин через коронавірус: що не можна робити

В Україні почався карантин через загрозу поширення смертельного коронавірусу COVID-19. Обмеження в країні ввели на період з 12 березня до 3 квітня.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, у країні заборонили:

Відвідувати учням навчальні заклади

Проводити масові заходи, в яких бере участь понад 200 осіб. Водночас це не стосується заходів, що забезпечують роботу держвлади й місцевого самоврядування

Заборонено експорт з України товарів протиепідемічного призначення (до 1 червня). Під заборону потрапили спеціальні захисні костюми, рукавички, медичні маски, окуляри, респіратори тощо

На розгляді перебуває закриття авіасполучення з деякими країнами (поки не названо) і закриття більшої частини КПП на кордонах – з 219 пропонується залишити 49.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з бюджету виділили 100 млн грн для закупівлі засобів індивідуального захисту.

Денис Шмигаль

Карантин у Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці почав діяти карантин з 12 березня і закінчиться, попередньо, наприкінці місяця. На цей період в місті закрили школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

Детально, як триватиме карантин в Києві з 12 березня, OBOZREVATEL писав тут.

Зазначимо, що станом на 11 березня в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Карантин в Україні

Карантин в інших містах України

Харків

Мер міста Геннадій Кернес повідомив, що через карантин не у всіх школи зупинять навчальний процес. Також не закриватимуть дитячі сади.

При цьому в Харкові для середніх і старших класів у школах скасують многокабінетну систему, і навчальний процес буде проходити в одному класі. Також щоранку дітям будуть проводити медогляд. Самі ж школи проводитимуть додаткову дезінфекцію.

Тернопіль

Мер Сергій Надал повідомив, що в місті будуть працювати дитячі садки 12-13 березня і лише потім закриють на карантин. При цьому в ці дні в дитсадках буде посилений режим чергування. Батьків зобов'яжуть підписати згоду, що вони ознайомлені із спеціальним режимом роботи дошкільних навчальних закладів. Повноцінний карантин введуть з 14 березня і до 3 квітня.

В Україні ввели карантин

Львів

Мер Андрій Садовий повідомив, що в місті 12-13 березня діти можуть ще приходити в школу, однак навчання не буде проводитися.

Черкаси

У місті поки не прийняли остаточного рішення про карантин, і чи варто закривати дитсадки і школи. При цьому в мерії відзначили, що карантин може бути на сьогодні в Черкаській області тільки з грипу.

Миколаїв

У місті ввели карантин в усіх школах і дитячих садах. Начальник управління освіти Ганна Личко повідомила, що, якщо введуть карантин на 3 тижні, то будуть пропонувати один тиждень карантину зарахувати як тиждень канікул, адже в кінці березня діти за планом йдуть на канікули.

Карантин в Україні

Одеса

Одеські школи з 12 березень закрили на карантин до 3 квітня. Дитсадки закриють, якщо 20% від загального числа дітей захворіє.

Крім того, через карантин було вирішено скасувати або перенести Гуморину. За іншими масових заходів братимуть окремі рішення: якщо учасників менше 200, то їх дозволять.

Також закрили муніципальні спортивні школи, театри та школи естетичного виховання, а пробне ЗНО перенесли.

Кропивницький і Луцьк

У цих містах відмовилися закривати школи у зв'язку з карантином.

Що таке карантин

Медико-санітарні правила ВООЗ кажуть, що карантин – це відділення заражених людей і об'єктів або таких, за якими є підозра в зараженні. Мета – попередити можливе поширення інфекції.

За українським законом карантин – це заходи, що мають на меті запобігти поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. Ініціатором виступає МОЗ, а вводить і скасовує Кабмін.

Карантин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до громадян через запровадження карантину в Україні в зв'язку зі спалахом коронавируса в світі.

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