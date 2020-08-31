В Україні почали діяти нові зони карантину. Список "червоних" міст

Івано-Франківськ та Чернівці потрапили в "червону" зону.

З понеділка, 31 серпня, в Україні почали діяти нові зони адаптивного карантину.

Поточні кордони зон карантину встановлені Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 14 днів.

Так, до "червоної" зони потрапили:

міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка і Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

До "помаранчевої" зони:

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;

місто Коростень, Житомирської та Коростенський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань і Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Бєлгородської, Овідіопольський

і Тарутинський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненської райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьській, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський

райони Тернопільської області;

місто Харків і Богодухівський район Харківської області;

Волочівській район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

До "жовтої" зони:

Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницької, Жмеринський, Калиновський, Могилів-Подільський та Хмельницький райони Вінницької області;

місто Володимиро-Волінсткій, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Емільчінській, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Берегово і Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав і Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згуровський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський і Стрийський райони Львівської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подольск, Теплодар і Південний, Арцизький, Березовський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський і Сирітський райони Одеської області;

місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

Кролевецький, Недригайлівський, Сумської та Тростянецький райони Сумської області;

Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

міста Люботин, Первомайський і Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Чернігів, Ніжин і Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;

місто Київ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відмовився зупиняти громадський транспорт, не дивлячись на те, що місто потрапило в "червону" зону карантину.

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