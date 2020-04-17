В Україні після піщаної бурі з'явилася своя "Сахара". Яскраві фото

Поблизу міста Семенівка Чернігівської області внаслідок піщаної бурі 16 квітня утворилася справжня пустеля.

Відповідні фото нетипового явища опублікував на своїй сторінці у Facebook Андрій Дудко (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Побувай в Сахарі, не виїжджаючи з Семенівки! Аграрії повертають нас у 1840-й рік, коли по Чернігівській губернії було більше 100 000 гектарів пустель. Зараз все в тумані, люди дзвонять, питають, чи не горить десь ліс. Ні, не горить, це родючий шар ґрунту летить собі, куди очі бачать. Ні озимини, ні минулорічної стерні, ні багаторічних трав, всі поля розорані начорно (у нашому випадку нажовто). Якби не Базарна Роща, нові вулиці уже були б по коліно в піску”, – написав він.

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині Facebook/Andriy Dudko

Водночас у коментарях під його дописом деякі користувачі мережі висловлювали здивування побаченому. Інші зазначали, що подібне нині коїться не тільки на Чернігівщині.

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині Facebook/Andriy Dudko

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині Facebook/Andriy Dudko

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині Facebook/Andriy Dudko

Наслідки піщаної бурі на Чернігівщині Facebook/Андрій Дивний

Реакція українців Facebook/Andriy Dudko

Реакція українців Facebook/Andriy Dudko

Реакція українців Facebook/Andriy Dudko

Реакція українців Facebook/Andriy Dudko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик назвав причину потужної пилової бурі, яка накрила Київ та область 16 квітня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!