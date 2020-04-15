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15 квітня • оновлено в 14:30
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В Україні перенесли терміни призову на службу до армії

3.2т
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В Україні через карантин перенесли військовий призов на строкову службу з квітня-травня на травень-липень 2020 року.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів у середу, 15 квітня, повідомив у Телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про відстрочення військового призову в Україні через пандемію коронавірусу.

Призов до армії

Призов до армії

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Сирський видав розпорядження, яким на на час дії загальнонаціонального карантину в Україні тимчасово скасували призов громадян до армії.

Також глава держави знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вирішили відкласти регулярний весняний призов до збройних сил через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України призов
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
соответственно и дембель.
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Суспільство

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