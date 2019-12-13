В Україні організували збір коштів на підтримку затриманого генерала Марченка

Громадська організація "Солідарна Справа громад" оголосила про збір коштів для внесення застави у 20 мільйонів гривень як запобіжного заходу у справі генерала Дмитра Марченка.

Як повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність", відповідне звернення громадські активісти оприлюднили на сайті організації.

"Людина, яка вже пів року як вважається Верховним головнокомандувачем, запрошує до столиці інформаційно-агітаційний підрозділ російської армії – канал "Звєзда" миттєво з’являється на Майдані у Києві. СБУ мовчить у хустинку.

Коригувальники вогню, які вказували російським артилеристам, як краще обстрілювати українські міста, виходять на волю. Влада мовчить у хустинку. Водночас щодо бойових офіцерів і генералів фабрикують кримінальні справи і кидають їх за ґрати. Довоювалися. Вороги і окупанти – "в законі", а захисники – під тиском і репресіями", – зазначили в організації.

Дмитро Марченко LIGA.net

Там нагадали, що Печерський суд відправив до СІЗО генерала Дмитра Марченка з можливістю внесення застави у 77 мільйонів.

"Сімдесят сім мільйонів! Для бойового офіцера, який кілька років жив у власному кабінеті, а замість машини має власний велосипед!", – обурилися в організації.

Пізніше заставу знизили до 20 мільйонів.

"Апеляційний суд "пожалів" десантника і замінив 77 фантастичних мільйонів на… 20 не менш фантастичних мільйонів. Ні, ми можемо припустити, що для людей в мантіях 20 мільйонів – то кишенькові фінанси, але для військового…Чи є такі гроші в українського воїна? Ні. Чи є такі гроші в когось із нас? Теж ні", – написали у "Спільній Справі громад".

"На парламентських виборах мільйони людей віддали свій голос не за капітуляцію, а за битву до перемоги; не за Малоросію, а за Україну в НАТО і ЄС. Мільйони людей. Якщо кожен із них перерахує вартість чашки кави, або пачки цигарок, або кухля пива… ми зможемо зібрати кошти на правову допомогу.

Що таке не випити зайвої кави? Дрібка… Але гривня до гривні = мільйони небайдужих, які тицьнуть у пику системі: "Своїх не кидаємо!", – зазначили в організації.

Допомогти можна за посиланням https://bit.ly/2tdPwWb

Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954

Найменування банку: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код Банку (МФО): 300711

У рядку "Призначення платежу" важливо зазначити: пожертва від (Прізвище, ім'я, по батькові) та номер телефону.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Працівники ДБР і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою Дмитра Марченка. Підсудний перебуватиме в СІЗО до 3 січня. Однак суд прийняв доводи сторони захисту і знизив заставу із 76 до 20 млн гривень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!