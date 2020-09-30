В Україні оголосили штормове попередження: де буде найнебезпечніше

У більшості областей України у середу, 30 вересня, оголосили штормове попередження – найнебезпечніше буде на Івано-Франківщині та Львівщині.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру. В Івано-Франківській області очікується зливи, гроза, місцями град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с. Крім того, у Карпатах та на Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня також пройдуть сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У західних, центральних, Херсонській, Запорізькій областях значні дощі, у південній частині місцями грози.

Значні дощі очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Одеській та Вінницькій областях. Там оголошено II рівень небезпеки.

Про погіршення погодних умов напередодні також попередила й синоптикиня Наталка Діденко.

"Циклон зумовить вологу погоду в більшості областей, лише північний схід – Сумщина, Харківщина, Луганщина – побуде у переважно сухій повітряній масі. Проте на Сході та північному сході очікується завтра сильний вітер, до штормових поривів", – зазначила вона.

Як писав OBOZREVATEL, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що другий місяць осені-2020 в Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але можливі й погодні сюрпризи.