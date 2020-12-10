В Україні оголосили штормове попередження через вітер та ожеледь

У четвер, 10 грудня, в Україні оголосили штормове попередження через істотне погіршення погоди. Так, у більшості областей очікується сильний вітер та ожеледиця.

Як повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вночі в західних та південних регіонах, а вдень на більшій частині території країни пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Крім того, вночі на заході та в Одеській області буде ожеледиця, через що там оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Мешканців Києва та Київської області також попередили про ожеледицю на дорогах та сильний вітер (15-18 м/с). Відтак, у столичному регіоні так само оголосили найвищий рівень небезпечності.

Крім того, водіїв закликали враховувати, що все це може спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Підсумовуючи, у ДСНС додали, що 10-11 грудня на Правобережжі випаде мокрий сніг із дощем і місцями виникне ожеледь. На решті ж територій опадів не очікується. Північно-східну частину, північні та центральні області України теж не омине ожеледиця.

Нагадаємо, 9 грудня штормове попередження та І рівень небезпечності оголосили в 14 областях. Зокрема, йшлося про західні, південні та східні області. Швидкість вітру там досягла 15-20 м/с.

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