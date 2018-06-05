В Україні оголосили поза законом пам'ятники маршалу Жукову

Всі пам'ятники і меморіальні дошки на честь маршала СРСР Георгію Жукову в Україні підлягають демонтажу.

Про це свідчить відповідь директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича на офіційне звернення депутата Харківської облради Дмитра Булаха, копію якого політик опублікував в Facebook.

Булах отримав позитивну відповідь на питання, чи можна зносити пам'ятні знаки на честь Жукова.

За словами В'ятровича, маршал є особистістю, причетною до встановлення радянської влади збройним шляхом. Тому його пам'ятники підлягають демонтажу, а об'єкти, названі на його честь - перейменуванню.

Зокрема, історик вказав на придушення Жуковим селянського повстання в Тамбовській області в 20-х роках ХХ століття, а також накази, якими він прирік на знищення сотні тисяч українців, покликаних в 1943 році.

Також глава УІНП вказав на перебування Жукова на посаді командувача німецької окупаційної зоною в Німеччині. Він звинуватив маршала в тому, що на організованих ним навчаннях в Одеській області від 45 до 60 тисяч солдатів зазнали впливу радіації. Крім того, В'ятрович нагадав про долю маршала в придушення повстання в Угорщині в 1956 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові знесли меморіальну дошку Жукову , яку незадовго до цього відновили.