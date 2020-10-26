В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні з 26 по 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошений у південних та східних областях.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій на офіційному сайті.

За попередженням синоптиків, у понеділок та вівторок в більшості районів східних регіонів очікується суха погода та вітер. Через це збільшився ризик виникнення пожеж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час гасіння лісових пожеж на Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина "Амур", троє людей отримали травми.