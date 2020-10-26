В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Obozrevatel
Obozrevatel
Суспільство
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  • На Луганщині наприкінці вересня – початку жовтня сталося низка великих лісових пожеж

  • Однією з причин назвали обстріли бойовиків на Донбасі

  • За фактами пожеж, у результаті яких загинули 11 людей, поліція відкрила 11 кримінальних проваджень

Лісові пожежі

В Україні з 26 по 27 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошений у південних та східних областях.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій на офіційному сайті.

За попередженням синоптиків, у понеділок та вівторок в більшості районів східних регіонів очікується суха погода та вітер. Через це збільшився ризик виникнення пожеж.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час гасіння лісових пожеж на Луганщині на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина "Амур", троє людей отримали травми.

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