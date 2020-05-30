В Україні оголошено штормове попередження: які регіони в небезпеці

Синоптики оголосили штормове попередження в західних областях України, також очікується підвищення рівня води в річках.

У регіоні 31 травня очікуються значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий), повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook.

Також значні дощі прогнозуються в Карпатах вночі (ІІ рівень небезпеки, оражевий).

Через це з 31 травня по 1 червня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) рівень воду може піднятися на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м.

Місцями можливе початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, а також формування значного місцевого, схилового стоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 31 травня, через циклон в більшості областей України пройдуть дощі різної інтенсивності.

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