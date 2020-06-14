В Україні оголошено штормове попередження: де очікують на бурю

По Україні в неділю, 14 червня, очікуються грози, град і шквали, в деяких областях значні дощі.
Як повідомляється на сайті Українського гідрометцентру, оголошений І рівень небезпеки (жовтий).
За Україні 14 червня оголошено штормове попередження
Рixabay
"14 червня вдень в Україні грози, в більшості областей місцями град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий)", – сказано в повідомленні.
Згідно з картою Укргідрометцентру, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – значні дощі, грози, град і шквали.
Грози, град та шквали накриють Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Вінницьку, Кіровоградську, Черкаську, Київську, Полтавську і Дніпропетровську області.
Гроза і шквали очікуються в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Тільки грози – в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях та Криму.
Також 14 червня надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в Дніпропетровській, Вінницькій, Харківській і Луганській областях.
За Україні 14 червня оголошено штормове попередження
Укргідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті ускладнення погодних умов станом на ранок 14 червня знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях України.
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