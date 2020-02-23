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23 лютого • оновлено в 11:13
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В Україні оголошено лавинну небезпеку: рятувальники попередили туристів

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У період з 23 по 24 лютого в Карпатах зберігається значна небезпека сходження снігових лавин.

У зв'язку цим в горах Івано-Франківської області оголосили 3 рівень небезпечності. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, з понеділка в Карпатах сніжитиме, вночі очікується значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети й ожеледиця. Пориви вітру ще з вечора 23 лютого сягнуть 25-30 м/с, а 24-го – 40 м/с.

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження снігових лавин

У Карпатах зберігається значна небезпека сходження снігових лавин

"Щодня зусиллями гірських аварійно-рятувальних формувань ДСНС України здійснюються роботи з пошуку і порятунку людей, а також надання їм невідкладної медичної допомоги на об’єктах і територіях у гірській та лісовій місцевості. Викликів фахівці Служби порятунку мають чимало, адже попри численні попередження, як синоптиків, так і самих рятувальників, громадяни продовжують випробовувати стихію на міцність та ризикують життям у горах", – йдеться у повідомленні ДСНС.

У зв’язку з цим усім любителям активного зимового відпочинку у горах рятувальники наполегливо радить завжди дотримуватися правил безпеки та слідкувати за сніголавинною ситуацією.

А для того, щоб зменшити кількість надзвичайних подій у горах, закарпатські рятувальники днями відкрили онлайн-реєстрацію для туристів, які збираються підкорювати гірські вершини. Зазначається, що зареєструватися можна на сайті Управління ДСНС України у Закарпатській області за посиланням у розділі "Громадянам".

Також на сайтах відомства можна знайти телефони та адреси постів, де туристи можуть зареєструватися й поінформувати рятувальників про свої маршрути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку наступного тижня, 24 лютого, на більшій частині території України очікуються складні погодні умови у зв'язку з впливом активного північно-західного циклону "Юлія".

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Автор
Марта Рок
Теми
Погода в Карпатах Карпати
Місце
Україна
Теги
туристы ГосЧС Карпати
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