В Україні одна область стала епіцентром COVID-19: за добу виявили понад 500 хворих

Харківська область стала лідером щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні за останню добу – його діагностували у 549 осіб. Останнім часом у цьому регіоні додається понад 300 хворих щодня.

Такі дані опубліковано на сайті РНБО. Про це під час брифінгу 30 вересня розповів і міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, із зазначеної кількості нових хворих в епіцентрі СOVID-19 – 405 додалося у самому Харкові, інші пацієнти – в області. Загалом у регіоні вже нараховується 18 678 випадків хвороби.

Окрім Харківщини, до трійки лідерів за найбільшою кількістю нових випадків COVID-19 потрапили Донецька область – 345 і Дніпропетровська – 271 (257 із них – у Дніпрі).

"Хочу звернутися насамперед до органів місцевого самоврядування. Ви бачите, що кількість хворих постійно зростає – як у великих, так і невеликих містах. Дуже прошу вас звернути увагу на правила, які встановлено в країні – у ваших можливостях забезпечити їхнє дотримання. Йдеться винятково про життя і здоров’я громадян", – підкреслив глава МОЗ.

Зауважимо, що у Харкові та області за минулу добу зафіксували дев’ять смертей від COVID-19 (загалом 350 осіб уже померло від хвороби). Водночас 16 пацієнтів одужали після коронавірусу, тоді як за весь час пандемії 4347 осіб побороли інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 29 вересня, в Україні додалося 3627 заражених коронавірусом. У такий спосіб країна опинилася на 14-му місці світового рейтингу з добового приросту інфікованих.