В Україні немає другої хвилі коронавірусу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 9 липня прибув з робочою поїздкою до Волинської області. Він заявив, що у країні поки що немає другої хвилі коронавірусу, і запевнив, що вірить в її уникнення.

Інформацію про поїздку Зеленського опублікувало офіційне інтернет-представництво президента на своєму сайті. Також пресслужба Офісу президента розмістила на сторінці у Facebook відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У планах глави держави було ознайомлення з перебігом реалізації проєктів програми "Велике будівництво" в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19, а також з туристичним потенціалом краю, можливостями його розвитку, спілкування з представниками бізнесу.

Так, під час візиту до Волинської області Зеленський у коментарі журналістам сказав, що в Україні "більш-менш хвилі другої (Коронавірусу. – Ред.) поки що немає", але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих.

"Готові (До відкриття шкіл з вересня. – Ред.), віримо, що не буде хвилі і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися", – підкреслив він.

Водночас президент зазначив, що говорити про щось однозначно наразі рано, адже "контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно". Він також додав, що Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання, бо немає хорошого інтернету по всій країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в червні оголосив, що в країні почалася нова хвиля пандемії коронавірусу.