В Україні не вистачає персоналу для боротьби з COVID-19, медики хворіють по другому разу – епідеміолог

Українська система охорони здоров'я вже не витримує боротьби з COVID-19, на існуючу кількість ліжок не вистачає медперсоналу.

Про це заявив епідеміолог Андрій Александрін в ефірі каналу "Україна 24". За його словами, епідемія коронавірусу в Україні вийшла за рамки медичної проблеми.

Медик зазначив, що не є прихильником карантину вихідного дня.

"Потрібно було хоча б прислухатися, в тому числі і до народних депутатів, першим особам країни, міністру охорони здоров'я. Ми бачимо, що коли він виступав з трибуни Верховної Ради, його просто ігнорували. І він звертав увагу на те, що COVID-19 давно вийшов за рамки медичної проблеми і став соціальною, і за це мають відповідати інші центральні органи виконавчої влади, але вони не спрацювали", – заявив Александрін.

За його словами, медики зараз продовжують виконувати роль пожежників, які гасять пожежу.

"Системи охорони здоров'я вже не вистачає. Можна хоч 200 тисяч ліжок зробити, але на сьогоднішню кількість ліжок, відведених під COVID-19, вже не вистачає медичного персоналу. Медики вже по другому разу почали хворіти на COVID-19", – підкреслив епідеміолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі профільні і не тільки лікарні госпіталізують лише хворих з дуже важким перебігом коронавірусу. Причиною став не тільки обмежений резерв ліжко-місць, а й брак медперсоналу.