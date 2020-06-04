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4 червня • оновлено в 17:58
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В Україні на Трійцю запустили додаткові потяги: список маршрутів

1.9т
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В Україні п'ять регіональних поїздів будуть додатково курсуватимуть до і після свята Дня Святої Трійці.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", додаткові потяги будуть ходити з 5 по 9 червня.

В Україні запустили додаткові потяги

В Україні запустили додаткові потяги

На вказаний період призначено щоденне курсування наступних поїздів:

  • №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський;

  • №884/883 Фастів – Зернове – Київ-Волинський;

  • №888/887 Київ-Волинський – Ворожба – Фастів;

  • №896/895 Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський.

8 червня буде ходити поїзд №880/882 Київ-Волинський – Славутич – Фастів. Відзначається, що квитки на зазначені поїзди будуть реалізовуватися на 50% місць.

"У разі збільшення попиту "Укрзалізниця" готова призначати ще поїзди в напрямках, де ослаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації при проїзді залізничним транспортом", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня "Укрзалізниця" відновила рух потягів далекого прямування.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
квитки на поїзд потяг Укрзалізниця свято
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