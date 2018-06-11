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В Україні можуть спростити вивіз дитини за кордон: все про новацію

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Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що відомство розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти її за кордон без дозволу другого з батьків.

Як написав він у Twitter, мова йде про термін не більш одного місяця.

"Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває - дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків. Це цілком європейська практика, яка дозволить дитині відпочити, або пройти курс лікування", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що згідно з існуючою в Україні практикою, в разі розлучення батьків для вивозу дитини за кордон потрібно отримати згоду обох. За умови, що вони не позбавлені батьківських прав.

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"Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються", - підкреслив Петренко.

Раніше OBOZREVATEL пояснював, як прописати дитину, якщо батьки в розлученні.

Особа
Павло Петренко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
дітирозлучення
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