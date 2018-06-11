В Україні можуть спростити вивіз дитини за кордон: все про новацію

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що відомство розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти її за кордон без дозволу другого з батьків.
Як написав він у Twitter, мова йде про термін не більш одного місяця.
"Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває - дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу іншого з батьків. Це цілком європейська практика, яка дозволить дитині відпочити, або пройти курс лікування", - сказано в повідомленні.
Одна з новацій іншого пакету Законів # ЧужіхДітейНеБуває - дати можлівість того з батьків, з ким прожіває дитина, вівезті дитину за кордон до 1 місяця без Дозволу Іншого з батьків.- Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 червня 2018 р
Це Цілком європейська практика, яка дасть можлівість дитині відпочіті, або пройти курс лікування
Відзначимо, що згідно з існуючою в Україні практикою, в разі розлучення батьків для вивозу дитини за кордон потрібно отримати згоду обох. За умови, що вони не позбавлені батьківських прав.
"Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються", - підкреслив Петренко.
Дитина не винних страждаті, если батьки розлучаються.- Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 11 червня 2018 р
Це Одне з головних завдання, Пожалуйста ставила перед собою наша команда, розробляючі кампанію # ЧужіхДітейНеБуває # Мінюст # ПРЯМА_МОВА
Раніше OBOZREVATEL пояснював, як прописати дитину, якщо батьки в розлученні.