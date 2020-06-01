Головна Новини
1 червня • оновлено в 06:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні літо почнеться з дощів та холоду: з'явився прогноз на 1 червня

2.7т
Читати матеріал російською

В Україні літо почнеться із поганої погоди. У понеділок, 1 червня, литимуть дощі, а ще – буде доволі холодно.

Поступового потепління слід чекати з середи, 3 червня. Такий прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"1 червня скрізь буде вогко, парасолі не забувайте, взуття – відповідне, омивачі скла та "двірники" перевірте, дистанцію на дорозі і соціальну дистанцію в магазинах – тримайте. До протидощових захисних засобів непогано було б знову витягти тепліший одяг – верхній! Мешканці північних областей і західної частини прекрасно виглядатимуть у теплих, з хутряними комірами, куртках чи осінніх пальто", – підкреслила вона.

В Україні літо почнеться з дощів та холоду. Ілюстрація

В Україні літо почнеться з дощів та холоду. Ілюстрація

За словами Діденко, 1 червня у північних та західних областях вдень очікується лише +9...+13 градусів, у центральних +12...+18 градусів, а в південних та східних – до +17...+22. Прохолодна погода буде і 2 червня.

Синоптикиня відзначила, що у столиці України 1 червня передбачаються періодичні дощі, а температура вдень складатиме близько +12...+14 градусів.

"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний груз 6, 7, 8, 9 червня", – підсумувала Діденко.

Погода в Україні 1 червня

Погода в Україні 1 червня

Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 1 червня

Погода в Україні 1 червня

Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 2 червня

Погода в Україні 2 червня

Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги