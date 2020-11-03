В Україні готуються значно посилити карантин – ЗМІ
Жорсткі обмеження начебто можуть ввести вже з 9 листопада
Вони передбачатимуть навіть введення комендантської години
ЗМІ посилаються на джерела в Кабміні й Офісі президента
В Україні з наступного тижня нібито планують ввести ще жорсткіші карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу.
Про це пише "Українська правда". Видання посилається на поінформовані джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента.
У повідомленні йдеться, що серед іншого влада розглядає варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години, а також штрафів за її порушення.
Видання підкреслює, мовляв, декілька незалежних один від одного співрозмовників заявили, що ймовірність такого посилення карантину в Україні дуже висока.
Зауважимо, що станом на ранок 3 листопада в Україні виявлено 411 093 випадків COVID-19. За минуло добу цей діагноз підтвердили ще у 8899 осіб. Жертвами коронавірусу стали вже 7532 українці, а побороли хворобу 168 868 пацієнтів.
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