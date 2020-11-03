В Україні готуються значно посилити карантин – ЗМІ

В Україні з наступного тижня нібито планують ввести ще жорсткіші карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу.

Про це пише "Українська правда". Видання посилається на поінформовані джерела в Кабінеті міністрів та Офісі президента.

У повідомленні йдеться, що серед іншого влада розглядає варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години, а також штрафів за її порушення.

Видання підкреслює, мовляв, декілька незалежних один від одного співрозмовників заявили, що ймовірність такого посилення карантину в Україні дуже висока.

Зауважимо, що станом на ранок 3 листопада в Україні виявлено 411 093 випадків COVID-19. За минуло добу цей діагноз підтвердили ще у 8899 осіб. Жертвами коронавірусу стали вже 7532 українці, а побороли хворобу 168 868 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лікарка-імунологиня Алла Волоха вважає, що до Нового року щодобовий приріст нових випадків зараження коронавірусом в Україні може досягти позначки 15 тисяч. За її словами, про необхідність запровадження локдауну в країні варто говорити, коли в лікарнях не залишиться вільних ліжок та почнуть розгортати польові шпиталі.