В Україні кількість одужалих від COVID-19 перевищила нові зараження
В Україні за останню добу на коронавірус захворіли 6113 осіб. Так, на ранок неділі, 27 грудня, кількість випадків зараження збільшилася до 1 025 989.
Хвороба забрала життя 17 774 українців (+72 за добу), водночас 658 538 (+6621) змогли побороти її. Оновлені дані щодо захворюваності на COVID-19 у країні надав міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і сайт Ради нацбезпеки й оборони (РНБО).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві – 718, Дніпропетровській області – 537, Одеській – 515, Запорізькій – 453 і Миколаївській – 414.
Серед нових хворих – 277 дітей і 153 медпрацівники. До того ж іще 1674 осіб із підтвердженим коронавірусом потрапили до лікарень.
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах зросла:
м. Київ – 107 204 випадки;
Вінницька область – 21 960 випадків;
Волинська область – 32 429 випадків;
Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
Донецька область – 34 929 випадків;
Житомирська область – 38 494 випадки;
Закарпатська область – 27 828 випадків;
Запорізька область – 51 703 випадки;
Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
Київська область – 57 331 випадок;
Кіровоградська область – 8225 випадків;
Луганська область – 9982 випадки;
Львівська область – 59 798 випадків;
Миколаївська область – 29 531 випадок;
Одеська область – 68 962 випадки;
Полтавська область – 34 600 випадків;
Рівненська область – 40 295 випадків;
Сумська область – 40 047 випадків;
Тернопільська область – 33 452 випадки;
Харківська область – 67 868 випадків;
Херсонська область – 17 067 випадків;
Хмельницька область – 38 378 випадків;
Черкаська область – 37 617 випадків;
Чернівецька область – 39 422 випадки;
Чернігівська область – 29 146 випадків.
Нагадаємо, що в офіційній статистиці від Міністерства охорони здоров'я та РНБО немає інформації щодо захворюваності на COVID-19 у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також Криму.
Попередньої доби лабораторіями країни здійснено 24 978 тестувань: 19 543 методом ПЛР і 5435 методом ІФА. За весь час пандемії в Україні проведено 5 472 989 ПЛР-тестувань.
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