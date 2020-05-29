В Україні бушує циклон: синоптикиня озвучила свіжий прогноз погоди

Погода в Україні на вихідних, 30-31 травня, у більшості областей буде вологою із періодичними дощами різної інтенсивності.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, в Україну увірвався циклон Isolde.

"Знову в Україні – дощі, місцями з грозами на сході та сильним вітром у західних, східних областях і на півдні.

Найбільш інтенсивними будуть опади завтра вздовж північного кордону. У неділю дощі трохи розтягне проясненнями у північних областях України", – написала вона.

Дощі в Україні Українські новини

Температура повітря найнижчою очікується у західних областях, +9..+14 градусів, на сході та півдні – +18..+22 градуси. Загалом у денні години в Україні вихідними стовпчики термометрів коливатимуться в межах +15..+19 градусів.

У Києві на вихідні – періодичні дощі, які чергуватимуться із проясненнями. Температура повітря вночі +10..+12 градусів, вдень +15..+17 градусів.

Крім того, Діденко попередила про можливі тумани, та порадила водіям бути уважнішими на дорогах. Синоптикиня додала, що потепління, але не сухий антициклон, прийде в Україну на наступному тижні.

Погода в Україні на вихідні 30-31 травня Наталка Діденко/Telegram

Погода в Україні на вихідні 30-31 травня Наталка Діденко/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко пояснила, що погіршення погоди в Україні пов'язане з тим, що країну продовжує накривати циклон, який розпочався 27 травня. Він несе атмосферний вихор з повітряним потоком проти годинникової стрілки.

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