В Україні буде прохолодно і місцями дощитиме: синоптики уточнили прогноз на вівторок

У вівторок, 14 липня, на більшій частині території України очікується прохолодна, а місцями дощова погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході країни буде сонячно, вдень повітря прогріється до +22 градусів, а вночі похолодає до +10...+13 градусів.

На півночі України можливий дощ, температура повітря вдень складе +18...+20 градусів, нічна опуститься до +11...+13 градусів.

У східних областях очікуються дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть максимум +26 градусів, а вночі температура знизиться до +17...+19 градусів.

На півдні без опадів. Вдень буде +24...+27 градусів, вночі +15...+19 градусів.

У Києві без істотних опадів. Нічна температура досягне +12...+14 градусів, а вдень повітря прогріється до +18...+20 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 14 липня найвища температура вдень була +33,2 градуси в 1951 році, найнижча вночі +8 градусів у 1911 році.

Прогноз погоди на 14 липня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 13 липня, і до п'ятниці, 17 липня, буде переважно суха, втім, досить прохолодна (як для літа) погода. Дощі з грозами очікуються лише в останню добу.