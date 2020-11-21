В Україні 68-річну жінку з підозрою на COVID-19 два тижні "ганяли" по лікарнях, – правозахисниця

В Україні 68-річну жінку з підозрою на коронавірус протягом двох тижнів "ганяли" по лікарнях і не надавали необхідну медичну допомогу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця жіночого руху "За майбутнє", радниця голови парламентського комітету з питань прав людини і правозахисниця Ірина Суслова. Вона уточнила, що мова йде про її бабусі.

"У моїй 68-річній бабусі – COVID-19. Їй дуже важко дихати, вона не може говорити, не може їсти і навіть піднятися з ліжка! До цього два тижні літню жінку, людини з групи ризику, яка демонструє характерні симптоми "корони" , ганяли по лікарях і медкабінетах, не надаючи ні кваліфікованої допомоги і навіть не попередивши, що, можливо, вона заразилася коронавірусом", – написала вона.

Суслова уточнила, що все почалося з ангіни. Через два дні сімейний лікар діагностував у жінки двобічну пневмонію і направив до лікаря.

"Він погнав стареньку на рентген і додаткові аналізи: всі можливі, крім тесту на коронавірус", – обурилася політикиня.

"Не уявляю, скільки зусиль треба було моєї бабусі, щоб з температурою 39 добиратися громадським транспортом в лікарні і лабораторії! Але вона це смиренно робила, що ймовірно і призвело до стрімкого погіршення стану здоров'я. І тільки тоді, коли все стало гірше нікуди, бабусі нарешті призначили тест! Звичайно ж, коронавірус підтвердився! Але найстрашніше, що навіть після цього її не госпіталізують", – додала Суслова.

Політикиня зазначила, що за такого підходу лікарів, ніякий локдаун не допоможе зупинити зростання захворюваності на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернігівській області померла 74-річна жінка з пневмонією, яку вигнали з лікарні, щоб вона "не займала місце".