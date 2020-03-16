В Україні зберігається лавинна небезпека: названі регіони

У понеділок, 16 березня, в українських Карпатах у зв’язку з погіршанням погодних умов зберігається сніголавинна небезпека.

Зокрема, сходження снігових лавин очікується у високогір'ях Закарпаття та Прикарпаття. Про це інформує пресслужба Укргідрометцентру.

"16 березня у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується помірна сніголавинна небезпека", – йдеться у повідомленні.

В українських Карпатах зберігається сніголавинна небезпека

Зазначається, що сніголавинній небезпеці, яка спостерігається у Карпатах 15-16 березня, присвоїли другий рівень небезпеки. Очікуються хуртовини через сильний вітер.

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах meteo.gov.ua

Водночас низька сніголавинна небезпека (1 рівень) утримається 16 березня й у горах Львівської та Чернівецької областей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 16 березня, в Україні очікується холодна погода зі значними заморозками.

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