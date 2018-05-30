УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Андрій Орлов (Орлуша)
Андрій Орлов (Орлуша)
Всі статті автора

В спину свободным метите? Су*и, за все ответите!

7.1тЧитати новину російською

У меня на поминках не будет ещё одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

Новини
Я жить хочу больше, чем умереть

P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"),

кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".

29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Орлов (Орлуша)Андрій Орлов (Орлуша)
Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Орлова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
49
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги