У меня на поминках не будет ещё одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шёл за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!

P.S. Что-что, а правильно скорбеть и не скорбеть покойник умел. Это знают все его друзья и враги. Жалко, конечно, что он сам не сможет ответить на говноватные комментарии, которые появятся через несколько минут под этим постом. Извини, Аркаша, придётся мне тут биться с мерзавцами одному. Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"),

кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе".

29/05/18 Шестнадцатый день голодовки Олега Сенцова.