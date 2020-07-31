Репост, будь ласка. Сьогодні бортом з Харкова знову привезли декількох поранених бійців, двох дуже тяжких одразу відвезли в реанімацію. Ці воїни були поранені до оголошення припинення вогню.

Хто не знаю, що до перемір'я було багато поранених та вбитих українських воїнів. Рівно тиждень тому був теж борт з пораненими, бійці лежать по різним відділенням, є з ампутацією, з кульовими та осколковими пораненнями. В реанімаціі є в дуже важкому стані, є в травмі хлопчина з пораненнями по всьому тілу, починаючи з голови.

Повірте, на це дуже важко дивитися. За тиждень в нас багато витрат, зараз я публікую всі звіти. Потрібно на фронт, онкохворим, пораненим, багато питань.

Отже 10 тис грн відіслала на ліки Віктору онкохворому раком крові, 8300 грн на аналізи онкохворому в приватній клиниці, 6200 грн бійцю на лікування спини, 12500 та 1000 грн оплатила 9 камер на фронт, 1500 грн на маскувальну сітку, 5000 грн купила холодильник медикам на фронт для зберігання ліків, продукти більш 6 тис. (соки, йогурти, ковбаса, сир, кава, інше), сьгодні ще в реанімацію оплатила необхідне 5265 грн. Отож Ви бачите дуже багато вирішено питань. Я дякую всім за підтримку. Ще мені потрібно оплатити хімію , ще не знаю скільки, купити на передову камери, тактичні окуляри та тактичні рюкзаки. Ну і ми фактично кожен день провідуємо поранених.

Картка для допомоги 5375 4141 0204 7676, Монобанк

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

В шпиталь привезли борт з Харкова: потрібна допомога Facebook Наталі Юсупової

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