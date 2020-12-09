Російський політик назвав дві санкції, які найболючіше вдарять по Кремлю
Від'єднання Росії від міжнародної розрахункової системи SWIFT та енергетичне ембарго могло б стати найбільш дієвою санкційною мірою щодо цієї країни.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиційний політик, журналіст Ігор Яковенко. "Від'єднання від SWIFT і повне паливне енергетичне ембарго може бути серйозним ударом, але на це навіть Байден не піде. Все решта для Кремля не є критичним", – заявив він.
На думку опозиціонера, санкції проти Росії в їх сьогоднішньому вигляді ведуть до повільного руйнування російської економіки, але не спричиняють належного ефекту на країну-агресора.
"У російської економіки досить великий запас міцності. Тому ті санкції, які будуть запроваджуватися, не критичні. Вся інша риторика залишиться незмінною", – переконаний Яковенко.
Як писав OBOZREVATEL:
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10 грудня набувають чинності нові санкції Євросоюзу щодо Росії за порушення прав людини.