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21 травня • оновлено в 20:08
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

1.1т
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Репост, пожалуйста!!! В операционную очень нужен аппарат для проведения региональной анестезии раненым и травмированным воинам. Аппарат дорогой, вместе с набором игл стоит 45 тыс. У меня есть 15 тыс, остальное надо собрать.

Сегодня закупили раненым все необходимое и завезли в госпиталь. Не было у них ни соков, ни йогуртов, ни кофе, все быстро заканчивается. Ребята лежат без рук, ног, с другими тяжёлыми ранениями. А на фронте каждый день раненые, сегодня трое раненых и убитый комбат. Помогаем, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

В операционную госпиталя нужен аппарат: поможем собрать недостающую сумму

Facebook Натальи Юсуповой

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Допомога пораненим в АТО військовим
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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