"Фатум наближається": у Зеленського осоромилися з "відходом" президента

Офіс президента Володимира Зеленського осоромився, вказавши причиною звільнення низки чиновників закінчення терміну повноважень глави держави.

На прокол звернули увагу на сторінці "Баба и кіт" у Facebook, опублікувавши підтверджуючі скріншоти (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Рівень Офісу Президента. І так всі останні розпорядження про звільнення від 441 до 450", – прокоментував автор. "Звільнити у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", – сказано в документах.

Facebook Баба і кіт

Facebook Баба і кіт

У Зеленського осоромилися з "відходом" президента zn.ua

У мережі бурхливо відреагували на конфуз. Багато хто звернув увагу на те, що повноваження попереднього президента Петра Порошенка закінчилися ще в травні і така підстава для звільнення вже не виправдана.

"Свято наближається", "Що? Оце круто", "Це рівень цього непорозуміння", "Зеленський вже і себе звільнив", "Так чому ж він не виконує своїх наказів і не злазить з трону?", "Я втомився?", "Невже дочекалися", "Фатум наближається", – зіронізували в коментарях українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретарка президента України Юлія Мендель потрапила в жорсткий конфуз – у пості на своїй сторінці в Instagram вона переплутала Литву і Латвію.

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