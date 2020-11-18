Мендель розповіла про стан хворого на COVID-19 Зеленського

Президент Володимир Зеленський почувається краще та продовжує працювати.

Про це заявила прессекретарка очільника держави Юлія Мендель у коментарі "Укрінформу". Вона проінформувала, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак також одужує.

"Здоров’я президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати", – уточнила вона.

Зокрема, Зеленський проводить селекторні наради та здійснює міжнародні телефонні дзвінки.

За словами Мендель, цього тижня заплановано події за участі президента в онлайн-режимі.

Вона висловила сподівання, що Зеленський та Єрмак незабаром повернуться до роботи у звичайному режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що головний лікар Феофанії Ігор Семенів наголосив, що Зеленський перебуває в лікарні на тих самих умовах, що й інші пацієнти. Сума утримання президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусом – у середньому 7,8 тис. грн на день. За словами лікаря, глава держави почувається добре, поки що немає жодних ознак ускладнення хвороби. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання, сказав він.