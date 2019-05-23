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В Одеському аеропорту пронісся потужний смерч: в мережу потрапило відео

3.9тЧитати матеріал російською

На території Одеського аеропорту пронісся потужний смерч.

Запис у соцмережах опублікував очевидець Євген Синявін. На кадрах видно, як за вихором спостерігають працівники аеропорту. При цьому небо було сонячне з хмарами.

"Перебуваємо в Одеському аеропорту. Ось у нас смерч зараз – по полю, зараз на злітну смугу буде заходити. Всі працівники аеропорту в шоці стоять, дивляться. Скоро у нас в Одесі і торнадо почнуться зі смерчами разом. Високий! Більше 100 метрів. Уже розсмоктався, дивлюся – низ піднімається. Все – він розсипався, як хмара став просто", – коментує відео очевидець.

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Про постраждалих людей або літаки не повідомлялося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по Житомирщині пройшовся найсильніший смерч, який повалив близько 100 гектарів лісу.

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УкраїнаОдеса
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