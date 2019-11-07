"Перевіряли ногами, чи живий!" В Одесі з маршрутки викинули непритомного пасажира

В Одесі на Олександрівському проспекті водій маршрутки №150 виніс на вулицю непритомного пасажира і поїхав.

Чоловіка, що лежав на узбіччі, помітили перехожі і викликали швидку допомогу. Про це повідомила у Facebook Ірина Чернова, яка виклала в мережу відповідне відео (щоб його подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Олександрівський проспект, 7. Водії 150 маршруту винесли чоловіка (пасажира) без свідомості і кинули під дерево, навіть не надали допомогу і не викликали швидку. Лежить. Алкоголем не пахне. Люди обходять стороною, а найжорстокіше – штовхають його ногами перехожі, перевіряють, живий чи ні! Не люди, а звірі! Немає слів! Викликала швидку, чекаємо", – написала Ірина Чернова.

Як повідомили пізніше у Департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради, чоловіка доправили у лікарню. Як виявилося, він втратив свідомість від того, що перебрав з алкоголем.

Ірина Чернова/Facebook В Одесі непритомного пасажира викинули з маршрутки

Водію маршрутки, який залишив на узбіччі безпорадного пасажира, оголосили сувору догану. Також під дисциплінарне стягнення підпав диспетчер підприємства-перевізника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області 15-річна дівчина померла після того, як випала з маршрутки.

Також у Запоріжжі водій маршрутки збив дитину і поїхав далі.

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