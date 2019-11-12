В Одесі вже в грудні з'явиться 5G

Національна комісія України з держрегулювання в сфері зв'язку і інформатизації дозволила провести тестування зв'язку 5G на вулиці Дерибасівській в Одесі.

Компанія-виробник телеком-обладнання зі Швеції і один з українських мобільних операторів мають намір почати тестування 5G вже в грудні цього року, повідомляє прес-служба Нацкомісії.

Ілюстрація 24.tv.ua

Крім Одеси, експеримент планують реалізувати ще в п'яти містах України - Київі, Дніпрі, Харкові, Черкасах і Львові.

Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року.

Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробувань інтернету п'ятого покоління, щоб уникнути ризику для здоров'я людей і тварин.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть з'явитися дороги з 5G.

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